Ярославль, , 14:50 — REGNUM Бывшему директору департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксане Пиклун продлили домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Оксана Пиклун Yarregion.ru

Напомним, уголовное дело против бывшей чиновницы возбудили в УФСБ по материалам проверки региональной прокуратуры. По версии следствия, Пиклун неоднократно начисляла себе премии и другие выплаты во время работы руководителем Гаврилов-Ямской ЦРБ. Общая сумма ущерба — более миллиона рублей. На время следствия Оксану Пиклун суд отправил под домашний арест.

23 мая суд продлил экс-главе депздрава срок домашнего ареста до 24 июля 2022 года.

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