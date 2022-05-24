Ростов-на-Дону, 24 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 89 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 197 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения зарегистрированы в 22 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (33), Батайске (шесть), Азове, Таганроге и Егорлыкском районе (по пять). Почти 25% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 3,4% — дети.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 62-летняя женщина и 72-летний мужчина.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 375 678 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 363 600 пациентов. С COVID-19 не справился 10 921 человек.