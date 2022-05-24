Самара, , 14:47 — REGNUM Сотрудника образовательного учреждения заподозрили в хищениях денег при реализации национального проекта «Демография» в Самаре. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Деньги Mezenmir

По версии следствия, фигурант уголовного дела, исполняя обязанности директора образовательного учреждения, для противоправного получения бюджетных средств, которые предоставлялись на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения граждан в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», вносил заведомо недостоверную информацию в акты приемки-передачи по договорам на оказание образовательных услуг.

В материалах дела указано, что фактическое обучение граждан не проводилось. При этом на основании данных документов техникум необоснованно получил деньги, которыми в последующем фигурант уголовного дела распорядился по своему усмотрению.

«В рамках расследования уголовного дела было установлено, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами мужчина приобрел автомобиль стоимостью более 1 миллиона 850 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам в отношении заместителя директора Самарского техникума промышленных технологий было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога, мошенничества, легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Расследование дел продолжается.