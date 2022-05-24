Тамбов, 24 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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24 мая были госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрирован 116 тыс. 681 случай заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 203 пациента, в том числе 114 — за последние сутки.

За весь период скончались 2409 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.