Пенза, , 14:43 — REGNUM В Пензенской области с начала года произошло шесть несчастных случаев с людьми на железной дороге, все со смертельным исходом. Об этом сообщает 24 мая региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что чаще всего участниками подобных происшествий становятся дети. Они не способны понять всю опасность, исходящую от железной дороги. Дети устраивают на железнодорожных объектах игры, пользуются сотовыми телефонами и теряют бдительность, что приводит к трагедии.

Жителям напоминают о повышенной опасности железнодорожного транспорта.

В 2021 году в Пензенской области зарегистрировали 11 случаев травмирования людей, в которых погибли семь человек.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2021 года на железнодорожном переезде в Пензенской области столкнулся пассажирский поезд с грузовиком.

Читайте также: В Пензенской области столкнулись грузовик и пассажирский поезд

Читайте также: В Татарии подросток пострадал на железной дороге