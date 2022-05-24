Пенза, 24 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Пензенской области с начала года произошло шесть несчастных случаев с людьми на железной дороге, все со смертельным исходом. Об этом сообщает 24 мая региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Отмечается, что чаще всего участниками подобных происшествий становятся дети. Они не способны понять всю опасность, исходящую от железной дороги. Дети устраивают на железнодорожных объектах игры, пользуются сотовыми телефонами и теряют бдительность, что приводит к трагедии.

Жителям напоминают о повышенной опасности железнодорожного транспорта.

В 2021 году в Пензенской области зарегистрировали 11 случаев травмирования людей, в которых погибли семь человек.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2021 года на железнодорожном переезде в Пензенской области столкнулся пассажирский поезд с грузовиком.

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