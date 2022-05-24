Молдавия, , 14:43 — REGNUM Возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона, а также проведение у него дома обыска объединит оппозицию и народ республики. Об этом 24 мая заявил новостному порталу Gagauznews депутат парламента страны от Блока коммунистов и социалистов Василе Боля.

Игорь Додон Kremlin.ru

«Эти обвинения надуманы. Когда хотят обвинить за пассивную коррупцию, то ловят с поличным», — сказал Боля.

Он также предположил, что обыск у Додона может быть «своеобразным подарком» президенту Молдавии Майе Санду, которой 24 мая исполнилось 50 лет. Депутат отметил, что власти страны не справляются с надвигающейся гуманитарной катастрофой, поэтому начали такую борьбу с оппозицией.

Напомним, утром 24 мая в дом экс-президента Молдавии Игоря Додона пришли правоохранители с обыском. В Генпрокуратуре сначала объявили, что его задерживают, но потом не подтвердили это сообщение. Следственные мероприятия идут около шести часов. В ПСРМ заявили, что не оставят действия властей без ответа и вывели сторонников на акцию протеста в Кишинёве.

Читайте ранее в этом сюжете: Партия социалистов Молдавии стала самой популярной в стране — опрос