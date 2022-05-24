* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 14:43 — REGNUM Департамент министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Кандагар объявил о начале кампании по ношению хиджаба в провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Хиджаб

Абдул Рахман Тайби, глава департамента этого печально известного министерства в Кандагаре, заявил, что начата кампания по обеспечению ношения женщинами в провинции установленного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хиджаба.

Тайби сказал, что первоначально призыв к ношению хиджаба будет осуществляться через громкоговорители, а затем будут рассмотрены варианты уголовного наказания за несоблюдение установленного правила. Он заявил, что если в дальнейшем женщины не будут носить хиджаб установленного образца, мужчины-члены их семей понесут наказание.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что будут применять силу, чтобы заставить женщин соблюдать хиджаб.