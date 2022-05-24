Москва, 24 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6к провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили 24 мая в Минобороны России.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95МС

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России находились в воздухе около 13 часов. Сопровождали авиационную группу самолеты Су-30СМ.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии, говорится в сообщении.

Самолеты России и Китая, выполняя задачи, действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.

Совместное воздушное патрулирование состоялось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества России и КНР на 2022 год. Оно не было направлено против третьих стран.

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