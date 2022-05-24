Рим, 2 августа, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Семейные врачи Италии массово жалуются на фактическую невозможность ухода в отпуск, заявили 2 августа в профсоюзе медиков Рима.

Jonathan Borba Уставший врач

Проблема состоит в том, что из-за нехватки кадров врачей некому заменить на период отпуска.

Многие специалисты не отдыхали с начала эпидемии коронавируса, а если и брали несколько дней отпуска, то и в этот период продолжали помогать своим пациентам дистанционно, отметили в профсоюзе.

Все эти обстоятельства приводят к моральному и психологическому истощению, власти должны незамедлительно обратить внимание на эту проблему, уверены медики.