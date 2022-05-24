Зима, Иркутская область, , 14:41 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о предъявленном обвинении в убийстве 32-летнему жителю с. Кимильтей. Как сообщает телеграм-канал ведомства, трагедия произошла в начале апреля 2022 года: между двумя односельчанами произошел конфликт на льду реки Кимильтей. 32-летний мужчина нанес удар по голове 20-летнему знакомому, после чего погрузил его в прорубь и протолкнул в глубь.

Прорубь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В результате умышленных целенаправленных преступных действий подозреваемого смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от асфиксии, возникшей в результате утопления в воде.

Тело погибшего было обнаружено на днях. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность местного жителя к совершению убийства.

Следователями СК мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Судом он арестован на два месяца.

Известно, что ранее обвиняемый отбывал наказание за убийство и имущественные преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года СУ СК России по Иркутской области известило о вынесении приговора 58-летнему мужчине, убившему рыбака.

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