Мадрид, , 14:41 — REGNUM Главы Швеции и Финляндии — двух стран, которые попросили о вступлении в НАТО — будут присутствовать в Мадриде в июне на саммите НАТО. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Всемирного экономического форума в Давосе заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Педро Санчес (сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE

Он подчеркнул важность укрепления НАТО перед лицом вызова, брошенного Россией Западу после начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Ранее власти Швеции и Финляндии одобрили заявки на вступление в НАТО.