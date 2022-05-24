Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Определенные ограничения в торгово-экономических отношениях с Россией и Китаем отвечают интересам безопасности западных стран, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Часть торговых и экономических договоренностей с авторитарными режимами наносит ущерб нашей безопасности. Мы должны выбирать нашу безопасность, а не уязвимость», — сказал он на международном экономическом форуме в Давосе.

Столтенбрег подчеркнул, что «зависимость европейских стран от газа из России дает Москве инструмент для шантажа».