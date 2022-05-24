Магас, , 14:40 — REGNUM Ингушетии предоставили квоту на совершение хаджа для 580 верующих. Уже начат прием документов от всех желающих совершить паломничество, сообщили 24 мая в пресс-службе министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

В ведомстве отметили наличие ряда ограничений, введенных для желающих совершить хадж. Так, власти Саудовской Аравии теперь предусмотрели возрастное ограничение для паломников — не старше 65 лет. Кроме того, совершающий хадж должен обязательно быть привитым от COVID-19. Допускается, в частности, выбор для вакцинации российского препарата «Спутник V».

Помимо этого, въезжающие в страну должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда в КСА. Стоимость поездки обойдется, по предварительным данным миннаца, в сумму $5000-5500.

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