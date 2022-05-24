Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Депутаты Госдумы России, избранные от Санкт-Петербурга, поддержали решение властей Северной столицы и Донецкой Народной Республики установить побратимские отношения Петербурга и Мариуполя. Соглашение об этом будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки. Думские депутаты-единороссы уверены, что при помощи Петербурга и всей России Мариуполь быстро вернется к нормальной жизни.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Ещё несколько месяцев назад такая новость могла вызвать удивление и оторопь, — отметил депутат Виталий Милонов, комментируя сообщение о будущих побратимских отношениях двух городов. — Я горд, рад и счастлив от этой новости. Все восемь лет я мог только мечтать, что лживый и злобный нацистский режим на Донбассе падет и миллионы людей забудут о нем, как о страшном мороке».

Милонов высказал уверенность в том, что Мариуполь залечит нанесённые ему раны и «совместными усилиями, дружной работой мы сумеем вернуть этот замечательный город к мирной и созидательной жизни». Депутат добавил, что в ближайшие дни планирует отправиться на Донбасс с гуманитарной миссией и, по возможности, посетить Мариуполь, «если позволят обстоятельства».

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Романов отметил, что у Петербурга и Мариуполя много общего.

«Оба города — приморские, оба — старинные, оба носят имена христианских святых, которые покровительствуют им и спасают в самые трудные дни – Святого Петра и Девы Марии соответственно. Оба города выстояли в борьбе с нацистами», — указал парламентарий.

По словам Романова, Петербург окажет поддержку Мариуполю в возрождении его промышленной и портовой инфраструктуры, в формировании условий для строительства нового будущего в составе независимого Донбасса.

«Мы протягиваем руку дружбы мариупольцам. Пусть ветер с невских берегов принесет на берега Азовского моря уверенность в том, что Россия своих не бросает, что мы поможем, что вместе мы победим», — заключил Михаил Романов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко принято решение об установлении побратимских связей между Петербургом и Мариуполем.

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