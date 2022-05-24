* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 14:39 — REGNUM Местные источники в уезде Сангин афганской провинции Гильменд сообщают, что один из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции использует вертолёт армейского корпуса «Майванд» в личных целях.

Вертолет Juhasz Imre

Источники сообщили газете «8 Собх», что маулави Таки, командир армейского корпуса «Майванд», прибыл к себе домой на армейском вертолёте. По данным источников, он вылетел с аэродрома Шурабак в уезде Сангин, и теперь вертолёт ожидает вылета перед его домом.

По данным собеседников издания, командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также использует вертолёт для поездок на пикники со своими друзьями и семьёй.

Это не первый случай, когда командиры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют правительственную технику в личных целях. В прошлом поступали сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют для этого правительственные автомобили.