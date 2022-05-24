Зимовниковский район, Ростовская область, , 14:38 — REGNUM Ордена «Родительская слава» удостоена многодетная семья из Зимовниковского района Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 мая.

Многодетная семья Educateur-rouen.fr

Семья Ракитиных воспитывает пятерых детей. Двое старших сыновей уже трудоустроены, ещё один сын и две дочери продолжают учёбу в школе. Мать не только занимается воспитанием детей, но и преподает в средней школе изобразительное искусство и музыку.

В Ростовской области проживают более 47 тыс. многодетных семей. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей шесть из них награждены орденом «Родительская слава» и ещё шесть — медалью ордена «Родительская слава».