Курган, 24 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 24 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 13 человек, выписаны по выздоровлению 43 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

Всего за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом курганцев. На одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 24 мая выявлено 104 408 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 345 человека, скончались 1432 пациента.