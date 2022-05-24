Донецк, , 14:36 — REGNUM Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Атака зафиксирована в 13:40. С украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой, выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 268 снарядов и мин.