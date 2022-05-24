Вашингтон, 24 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) рассказал о том, что работает над новым дизайном упаковки для сети быстрого питания McDonald’s. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

NME Канье Уэст

По словам рэпера, для изменения упаковки еды в McDonald’s он объединился с индустриальным дизайнером Наото Фукасава. Сеть McDonald’s пока не давала официального подтверждения этой информации.

Ранее на Канье Уэста подал в суд епископ Дэвид Пол Мотен из Техаса (США). Причиной иска стал использованный в треке рэпера Come To Life фрагмент проповеди — по словам Мотена, музыкант записал его голос без разрешения.