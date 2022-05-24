Москва, 24 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Решение США ради снижения цен смягчить экологические стандарты на бензин является неизбежной необходимостью, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

ru.torange.biz Бензин

«Цены на бензин в США регулярно обновляют исторические максимумы, в то время как запасы находятся на многолетних минимумах, а нарастить производство в достаточной степени краткосрочно физически невозможно.

Летом на эти факторы ещё будет накладываться сезонно высокий спрос. Подобная мера уже предпринималась в периоды перебоев с поставками (например, из-за ураганов).

Смягчение экологических стандартов способно краткосрочно несколько снизить давление на цены, но полноценным решением проблемы это, конечно, не станет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США в рамках борьбы с ростом цен на бензин может пойти на приостановку действия в стране ряда экологических стандартов на нефтепереработку.

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