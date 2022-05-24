Москва, 24 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В мире на сегодняшний день не существует нового варианта коронавируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. <…> Сегодня есть изменения внутри «омикрона» <…> Но пока в мире нет нового варианта», — сказала Попова.

По её словам, жители России переболели COVID-19, и конкретно вариантом «омикрон», достаточно в большом количестве, и поэтому рисков появления новой волны специалисты пока не видят.

При этом Попова не исключила, что такая волна может настигнуть Россию осенью.