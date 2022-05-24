Барнаул, 24 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Алтайском крае с 1 июня увеличится размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает телеграм-канал правительства региона. Отмечается при этом, что объемы поддержки граждан вырастут в связи с ростом предельных цен на уголь, — сообщила глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Напомним: по решению управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов с 1 июня 2022 года предельные максимальные цены на твердое топливо всех сортов будут проиндексированы на 21,4%.

«В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысяч семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен. Это коснется около 80 тысяч льготников региона», — сообщила Наталья Оськина.

Напомним, ранее сообщалось, что на создание обязательного запаса городам и районам Алтайского края будет выделено 540 миллионов рублей. Нормативный 45-дневный резерв твердого топлива будет в каждом муниципальном образовании края — всего около 119 тысяч тонн. В связи с ростом предельных максимальных цен на уголь на 21,4% помощь в его приобретении будет оказана гражданам. На эти цели будет направлено около 1 миллиарда рублей.

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