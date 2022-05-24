Кишинёв, , 14:32 — REGNUM Партия социалистов Молдавии впервые за несколько лет обогнала в рейтинге популярности правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом, как сообщает пресс-служба Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul, свидетельствуют данные соцопроса.

Сообщается, что о доверии ПСРМ высказались 33,6% участников исследования. Немного отстаёт ПДС, о доверии к которой сказали 33,3% респондентов. Партии коммунистов Молдавии доверяют 29,4%, а «Шор» — 28,4%.

Опрос проводили с 5 по 14 мая. В исследовании приняли участие 1106 человек. Погрешность оценена на уровне 3%.

Стоит отметить, между Блоком коммунистов и социалистов Молдавии нарастает противостояние с правящей партией. Оппозиционеры проводят акции протеста и обвиняют правительство в некомпетентности. 24 мая в доме почётного председателя ПСРМ Игоря Додона провели обыск.

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