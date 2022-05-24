Рига, 24 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Шествие в защиту советских памятников в Риге окажется под запретом, заявил мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.

Kalnroze Памятник освободителям Риги. Латвия

Чиновник пообещал запретить шествие в защиту памятников советским солдатам.

Мероприятие запланировано на 28 мая. Партия «Русский союз Латвии» объявила шествие от парка Победы к памятнику Свободы. Они готовятся выступить против правящих латвийских партий, запрещающих использование традиций и родного языка нацменьшинств в образовании.

Ранее Рижская дума проголосовала за снос памятника советским воинам — освободителям Латвии.