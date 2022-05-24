Калуга, , 15:01 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа подписал приказ об утверждении границ и определении режима особой охраны памятника природы регионального значения «Парк усадьбы в д. Прилепы Куйбышевского района», сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ведомство.

Памятник природы регионального значения «Парк усадьбы в д. Прилепы Куйбышевского района» Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Площадь особо охраняемой природной территории усадебного парка в деревне Прилепы составила восемь гектаров. Парк является частью небольшой усадьбы зажиточного крестьянина. В её западной части находился парадный двор с жилым домом, а восточная имела хозяйственное значение.

В настоящее время в парке сохранились фрагменты липовых посадок начала XX века, а также ольхово-ивово-тополевые леса по долине ручья имения и фрагменты березняков травяных. Животный мир паркового комплекса типичен для окраин сельских населенных пунктов региона.

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