Хельсинки, 24 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Финляндия и Швеция направят 25 мая делегации в Анкару, чтобы попытаться урегулировать вопрос о противодействии Турции их заявкам на вступление в НАТО, заявил 24 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, как сообщает Reuters.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

«Мы направляем свои делегации в Анкару, по факту и Швеция, и Финляндия. Это произойдет завтра, так что диалог продолжается», — сказал Хаависто во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы понимаем, что у Турции есть некоторые собственные проблемы безопасности в связи с терроризмом… Мы думаем, что эти вопросы можно решить. Также могут быть и некоторые вопросы, которые не связаны напрямую с Финляндией и Швецией, а больше касаются других членов НАТО», — отметил Хаависто.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил 21 мая, что провел «открытые и прямые» переговоры по телефону с Эрдоганом.

«Я заявил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут привержены безопасности друг друга и наши отношения таким образом станут еще крепче», — написал Ниинистё в соцсети после разговора.

21 мая Эрдоган также говорил с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что Анкара не будет положительно рассматривать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если те не продемонстрируют сотрудничество в борьбе с терроризмом и других вопросах.