Москва, 24 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Рекордное падение курса доллара не следует рассматривать как начало «эры крепкого рубля». Текущее положение обусловлено взаимодействием нескольких факторов заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Во-первых, это падение объема импорта. Он оплачивался преимущественно в долларах, и потому внутри России осталось больше валюты, чем обычно.

Во-вторых, власти обязали экспортеров продавать 80% выручки в валюте (недавно было принято решение снизить этот порог).

В-третьих, власти решили отменить бюджетное правило. Ранее после того, как цены на нефть превышали определенный показатель, дополнительные доходы от продажи черного золота направлялись в резервы.

Теперь они используются для увеличения объема долларовой массы внутри России. Большую роль играют и высокие цены на энергоносители.

Даже с учетом того, что российская нефть сейчас часто продается с большим дисконтом, рост цен на углеводороды в связи с санкциями обеспечивает компаниям-продавцам из РФ существенную прибыль.

Нужно понимать, что это положение не продлиться вечно. Основу российской экономики формируют именно экспортоориентированные компании, получающие доходы в валюте. Им не выгоден сильный рубль: его девальвация позволяет снизить расходы на рабочую силу и в целом внутрироссийские транзакции.

Меры по стабилизации рубля носили экстренный характер. И уже сейчас Минфин и Центробанк РФ начинают смягчать свою политику в этом отношении», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на Московской бирже на открытии торгов 24 мая в 10:01 на 1,26 рубль (2,17%) и составил 56,6125 рублей. Доллар торгуется ниже 57 рублей впервые с 26 марта 2018 года.

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