Магас, 24 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Египте оправдан студент из Ингушетии Али Дзейтов, задержанный три года назад по подозрению в террористической деятельности. Все это время он находился в тюрьме в Каире, сообщил уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев.

Pxhere.com Тюрьма

«В Арабской Республике Египет оправдан Али Дзейтов, более трех лет содержавшийся в Каирской тюрьме по обвинению в преступлении террористической направленности. После длительного разбирательства суд Египта пришел к выводу о несостоятельности обвинений в адрес А. Дзейтова и постановил оправдать его», — написал омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, летом 2018 года в Египте были задержаны четверо студентов из Ингушетии, обучавшихся в Исламском университете в Каире. По результатам проведенной работы по возвращению их на родину в январе 2021 года троих из них отпустили и депортировали из Египта. Уголовное преследование в отношении А. Дзейтова власти не согласились прекратить.

Спустя более года усилиями уполномоченного по правам человека в Ингушетии, главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова совместно с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, МИД РФ и посольством России в Египте, удалось вызволить из тюрьмы еще одного гражданина России.

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