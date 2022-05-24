Сеул, , 14:28 — REGNUM 24 мая военные самолёты Китая и России вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальника штабов страны.

Ту-95 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, два китайских самолёта, предположительно Xian H-6, вошли в зону ПВО последовательно начиная с 07:56 по местному времени. В 09:58 в зону противовоздушной обороны вошли четыре военных самолётов РФ (два истребителя и два бомбардировщика Ту-95) и ещё два самолета КНР.

Известно, что китайские и российские самолёты покинули KADIZ около 10:15 по местному времени. Отмечается, что военные самолёты не нарушили воздушного пространства Южной Кореи.

В Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что китайская сторона уведомила Сеул о проведении планового полёта. Эксперты предположили, что Пекин и Москва проводят совместные учения.

Около 15:40 в пределах ПВО Южной Кореи были замечены четыре китайских и два российских самолета.