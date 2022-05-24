Москва, 24 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса доля индивидуального жилищного строительства в Москве выросла в два раза. Об этом 24 мая заявил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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По его словам, в период с января по апрель 2020 года доля индивидуального жилищного строительства в столице составляла 8,6%. В первые четыре месяца 2022 года этот показатель достиг 17,8%.

«За январь–апрель текущего года в Москве было построено 2,1 млн квадратных метров жилой площади, из которых около 376 тыс. квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года», — сказал Пуртов.