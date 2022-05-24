Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Из Ростовской области в другие регионы России выехали более 31,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил донской губернатор Василий Голубев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Волонтеры помогают донести к автобусу сумки Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам главы региона, беженцев встретили в 39 субъектах России. Централизованно выехали более 31,5 тыс. человек, в том числе почти 11 тыс. детей. В 64 пунктах временного размещения в Ростовской области приют нашли более 4 тыс. человек.

Всего в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области с начала эвакуации прибыло более 1 млн 160 тыс. беженцев, в том числе около 200 тыс. детей.

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