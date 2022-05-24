Салехард, , 14:26 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 24 мая за сутки госпитализировали 8 человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 36 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 14 человек. Заразились коронавирусом 13 человек — на одного больше, чем сутками ранее. Среди вахтовиков выявленные с COVID-19 отсутствуют.

С начала пандемии в ЯНАО на 24 мая зарегистрировано 136 973 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 584 человека, 1041 скончался.

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