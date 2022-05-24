Горно-Алтайск, , 14:28 — REGNUM На Алтае на время приостановлены поиски двух жителей села Балыкча, которые пропали на реке Чулышман 18 мая 2022 года. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Поиски пропавших t. me/mchs_respaltai

«С 19 по 23 мая группа спасателей осуществляла поиск двух жителей села Балыкча, которые пропали на реке Чулышман, в результате несчастного случая, произошедшего 18 мая 2022 года. Был обследован участок, протяженностью около 1 км, береговая линия и русло, от места происшествия вниз по течению до устья. Поиск результатов не дал», — рассказали в ведомстве.

Поисковые мероприятия приостановлены из — за высокого уровня воды, плохой видимости, и быстрого течения. Они будут продолжены после падения уровня воды в реке.

Напомним, что вечером 18 мая недалеко от населённого пункта Балыкча Улаганского района в результате несчастного случая на воде пропали двое жителей села.