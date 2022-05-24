Горно-Алтайск, 24 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. На Алтае на время приостановлены поиски двух жителей села Балыкча, которые пропали на реке Чулышман 18 мая 2022 года. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

t. me/mchs_respaltai Поиски пропавших

«С 19 по 23 мая группа спасателей осуществляла поиск двух жителей села Балыкча, которые пропали на реке Чулышман, в результате несчастного случая, произошедшего 18 мая 2022 года. Был обследован участок, протяженностью около 1 км, береговая линия и русло, от места происшествия вниз по течению до устья. Поиск результатов не дал», — рассказали в ведомстве.

Поисковые мероприятия приостановлены из — за высокого уровня воды, плохой видимости, и быстрого течения. Они будут продолжены после падения уровня воды в реке.

Напомним, что вечером 18 мая недалеко от населённого пункта Балыкча Улаганского района в результате несчастного случая на воде пропали двое жителей села.