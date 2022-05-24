Брюссель, 24 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Европейском союзе предложили направить Украине макрофинансовую помощь, размер которой превышает €10 млрд. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь украинцам победить… Мы предложили более €10 млрд макрофинансовой помощи», — написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это станет самым большим пакетом, «когда-либо предложенным ЕС для третьей страны».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз предлагает Украине «исключительную новую макрофинансовую помощь» в размере «до 9 миллиардов евро». Более подробно о том, в какой форме будет приниматься эта «помощь», председатель Европейской комиссии не сообщила.

Напомним, ЕС уже выделил Украине экстренный пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

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