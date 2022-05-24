Москва, 24 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Ход спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сознательно замедляется Россией для того чтобы мирное население во избежание жертв успело эвакуироваться. Об этом 24 мая заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания Совета глав минобороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — сказал он.

Также Шойгу подчеркнул, что российские военные, в отличие от киевских боевиков не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут оказаться мирные граждане. При этом он указал, что огневые позиции и военные объекты поражаются ВС России с помощью высокоточного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные страны организовали экстренные поставки летального оружия киевскому режиму, так как опасаются разгрома украинских боевиков.