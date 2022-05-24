Астрахань, , 14:23 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

23 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 889 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 345 человек выписаны после курса лечения, в том числе 60 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 5 человек. Подтвержден один новый летальный случай.