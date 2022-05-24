В Астраханской области за сутки госпитализированы 12 ковид-пациентов
Астрахань, 24 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
24 мая выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 889 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 113 тыс. 345 человек выписаны после курса лечения, в том числе 60 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 5 человек. Подтвержден один новый летальный случай.