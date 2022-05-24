Лондон, 24 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Рост цен на продовольствие в Великобритании ставит рекорды, сообщает 24 мая Sky News.

NoMorePhotoHere Супермаркет в Лондоне

СМИ опубликовало результаты исследования компании Kantar, по которым рост цен в Великобритании за 12 недель достиг к 15 мая максимума за 13 лет. А объём продаж в супермаркетах снизился на 4,4%.

Согласно исследованию, показатель продовольственной инфляции подскочил более чем на 1% за последний отчетный период — до 7%. При этом имеются признаки, что пик ещё далёк от достижения.

Телеканал отметил, что продовольственная инфляция в Британии достигла самого высокого уровня за 13 лет, около четверти покупателей страны с трудом сводят концы с концами.

Быстрее всего в британских магазинах дорожают корм для собак, закуски и свежая говядина, что стало следствием роста цен электроэнергию, топливо и удобрения.