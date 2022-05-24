Белград, 24 мая, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Сербия не присоединилась ни к одной ограничительной декларации против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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Президент Вучич уточнил, что декларация, которая на днях была принята в Тиране на заседании форма Адриатическо-Ионической инициативы и к которой присоединилась сербская сторона, «не имеет никакого отношения к санкциям».

«К санкциям вы присоединяетесь после того, как получаете приглашение от ЕС присоединиться к ним, а декларации могут быть правово-политического характера, сугубо политического характера или могут содержать конкретные ограничительные меры», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии уточнил, что пока приняты 22 или 23 декларации, который содержат ограничительные меры, и что официальный Белград пока не присоединился ни к одной из них.

«Мы не проголосовали ни за одну из этих 22 или 23. Я этим не горжусь и не критикую это, я всего лишь озвучиваю факты. Мы единственная страна, которая находится на пути евроинтеграции и которая не проголосовала ни за одну из ограничительных мер против России», — отметил Вучич.

Он добавил, что декларации, которые Сербия поддержала в ООН, имеют правовой и политический характер и не связаны с санкциями.

Напомним, что во время недавнего заседания форума EUSAIR (Форум стратегии ЕС для Адриатического и Ионического регионов — ИА REGNUM) в Тиране Белград присоединился к очередной антироссийской декларации, осуждающей «вторжение России на Украину».