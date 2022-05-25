Барнаул, , 11:33 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 24 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 329 человек, +67 за сутки) выздоровели 258 715 человек (+7104 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8637 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за сутки погиб только один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Проходят лечение 977 (-38 за сутки). Число тестирований возросло с 3349 до 5278 (+1929 за сутки).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 876 (+3 за сутки) и 218 019 (+60 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 59 (-2 за сутки). Из них 23 подключены к аппарату ИВЛ (-7 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 003 зараженных коронавирусом среди детей (+8 за сутки).

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