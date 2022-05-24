Джакарта, 24 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии заявило, что случаев заражения оспой обезьян в стране выявлено не было, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«До сих пор не было выявлено ни одного случая. Мы усиливаем наблюдение на въезде в страну, а также проявляем раннюю бдительность во всех регионах», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Официальный представитель министерства здравоохранения Мохаммад Сиахрил призвал общественность сохранять бдительность.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 100 случаев оспы обезьян как минимум в 11 странах, в основном в Европе.

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