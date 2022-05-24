Москва, 24 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На сегодняшний момент все данные указывают на прогнозное изменение ВВП России до минус 8-10% в 2022 году и в 2023 году ещё до — 3%. Это довольно оптимистичный прогноз с учётом того, что санкционное давление на Россию не будет продолжать расти, иначе стоит ориентироваться на минус 10-12% ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Несмотря на то, что инфляция в России достигла самого высокого уровня за последние два десятилетия в 17,8% в годовом исчислении в апреле 2022 года по сравнению с 16,7% в марте, но рост цен начинает проявлять признаки замедления.

Рост потребительских цен резко замедлился с 7,6% в марте до 1,6% в апреле, а цены на непродовольственные товары выросли всего на 0,5% против 11,3% в марте.

Инфляция на конец 2022 году скорее всего будет находится в диапазоне 18-23%, но при дефиците некоторых групп товаров и комплектующих, цены будут определяться не только уровнем инфляции и курсом рубля, но и физическим наличием и доступностью, что будет сказываться на их окончательной стоимости.

Во II квартале 2022 года продолжится сокращение экономики РФ несмотря на сильное восстановление рубля и высоких цен на энерго- и нефтегазовые ресурсы, которые безусловно помогли смягчить удар.

Однако если Евросоюз все-таки примет санкции запрета на импорт российской нефти, газа и отключение крупнейших банков от SWIFT, то последствия будут гораздо существенней.

Но пока их нет и ожидается, что дальнейшее восстановление в ближайшие месяцы будет умеренным, в том числе и? благодаря тому, что экономику страны поддерживает Центральный банк России правильной и своевременной денежно-кредитной политикой.

Российская экономика продолжает восстанавливаться после первоначального шока в конце февраля. Сегодняшние показатели еще больше говорят нам о том, что острая фаза кризиса в России прошла.

В целом пока российская экономика чувствует себя относительно неплохо. Дать определённых прогнозов и точных сроков восстановления непросто, потому что это зависит от определенных составляющих таких как:

1) отсутствие или наоборот наличие дальнейших санкций;

2) уровень реальных цен на российские энергоносители и прочее сырье, которое, сейчас торгуется с сильным дисконтном;

3) возможность свободного импорта и экспорта, что сейчас происходит с большим трудом из-за логистических сложностей и санкций;

4) как долго продлится спецоперация.

Как видно, любые прогнозы подвержены исключительно высокой степени неопределенностью, и возможны серьезные риски ухудшения ситуации в случае эскалации боевых действий или ограничения экспорта газа и товаров из России, а также новых санкций.

Если же ситуация не будет осложнятся, то снижение ключевой ставки, а также проводимая денежно-кредитная политика ЦБ РФ будет способствовать стабилизации и восстановлению экономики России.

Тогда прогнозный темп прироста ВВП по итогам 2023 года в диапазоне минус 3-0% и восстановление экономики в течении 1,5- 2 лет всё-таки допустим, хоть и с не такой большой вероятностью», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Счетной палаты и бывшего министра финансов Алексея Кудрина, перестройка и восстановление российской экономики в новых условиях займет около 1,5-2 года. За этот период ожидается ее спад, который сменится затем ростом ВВП.

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