Самара, , 14:19 — REGNUM В совместной работе с новым главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым на территории Самарской области будут преодолены любые сложности. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с журналистами.

Максим Соколов Дарья Драй © ИА REGNUM

Азаров напомнил, что у местных властей всегда было взаимодействие с руководством АвтоВАЗа.

«С учетом назначения сегодня Максима Юрьевича уверен, что уровень взаимодействия выйдет на качественно новый этап», — сообщил глава Самарской области, подчеркнув, что давно знаком с Соколовым.

Он отметил, что с благодарностью вспоминает совместную работу на различных этапах.

«Максим Юрьевич — человек неравнодушный, высокопрофессиональный. Имеет колоссальный опыт в государственном управлении, авторитет в федеральном правительстве, который будет способствовать решению многих вопросов, остро стоящих перед АвтоВАЗом. История наших человеческих отношений в меня лично вселяет уверенность, что и в дальнейшем в совместной работе на территории Самарской области мы любые сложности преодолеем, опираясь на коллектив АвтоВАЗа, замечательных профессионалов своего дела. Выстоим и победим!», — сообщил Азаров.

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