Курск, 24 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

24 мая выявлено 33 случая заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 53 случая заражения коронавирусом.

Выписан после выздоровления 114 тыс. 661 пациент, в том числе 84 — за последние сутки.

Всего скончались 2478 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.