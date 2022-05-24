Герат, Афганистан, 24 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Представители органов здравоохранения афганской провинции Герат начали кампанию по вакцинации против полиомиелита в провинциях Герат и Гор. Об этом сообщает Ariana News.

Дети Афганистана

Планируется, что в ходе проводимой кампании будут вакцинированы более 922 000 детей в возрасте до пяти лет.

Согласно информации, в рамках процесса в Герате 722 000 детей получат вакцину против полиомиелита и таблетки витамина Е. 199 800 детей будут вакцинированы в административном центре и уездах провинции Гор.

По словам чиновников, в рамках кампании врачи будут ходить по домам в течение четырёх дней и вакцинировать детей.

Напомним, Афганистан и Пакистан — единственные страны, где наблюдаются случаи заболевания полиомиелитом.