Ереван, , 14:16 — REGNUM Ереване не допустит создания на армянской территории коридора, подконтрольного Азербайджану Об этом 24 мая заявил агентству «Арменпресс» секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Он прокомментировал недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о якобы достигнутых договорённостях с премьер-министром Армении Николом Пашиняном об открытии «Зангезурского коридора». По этому маршруту на армянской территории планируется открыть движение между Азербайджаном и Нахичеванью.

«Позиция Республики Армения не изменилась. На территории Армении не может быть дорог или транспортных коммуникаций в «коридорной логике», — сказал Григорян.

Секретарь Совбеза отметил, что из заявлений по итогам встречи Алиева и Пашиняна можно понять, что они также обсуждали вопросы пограничного и таможенного контроля и взимания платы за транзит за проезд по армянской территории.

Стоит отметить, что прошедшие в Брюсселе переговоры Алиева и Пашиняна вызвали возмущении у оппозиции Армении. На протестных акциях 24 мая участники заявляли, что у Пашиняна «нет прав» представлять армянский народ на международных переговорах.

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