Париж, , 14:15 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Аргентины Факундо Багнисом в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:2.

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Медведев 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и 2 из 9 брейков.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Ричардас Беранкис (Литва) — Ласло Джере (Сербия).

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