Рига, 24 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум.

Feans Удар

Преподаватель Улдис Креслиньш погиб в результате трагического случая — от полученной травмы после удара в лицо от ученика старшего класса 5-й Рижской основной школы. Об этом сообщил латвийский портал press. lv.

Конфликт учителя с учеником произошел еще 25 марта нынешнего года, но известно о его последствиях стало лишь теперь. 5-я Рижская основная школа известна как учебное заведение, которое посещают дети с серьезными физическими и психологическими проблемами.

Сообщается, что во время урока учитель попытался изъять у школьника электронное устройство и получил удар в челюсть. Вскоре на территорию школы прибыла полиция и сотрудники скорой помощи, доставив пострадавшего в больницу. Уже в медучреждении несколькими днями позже Креслиньш скончался.

Креслиньш был одним из известных учителей-историков Латвии, искренне увлеченным своим делом. Он работал в Музее Оккупации и вел уроки в еще нескольких учебных заведениях, включая Рижскую католическую школу.